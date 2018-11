La "S" di Vignelli alla ribalta: il logo domina sul grande albero e sulla ruota

L'apertura centrale e la sua "attraversabilità" o la singolare "cometa" a forma di "S"? E' da stabilire quale delle due sia la novità più interessante del grande albero di Natale di piazza Portanova. Dopo un montaggio in tempi record, infatti, l'opera natalizia più importante che risplenderà dal 1° dicembre, sta già suscitando sorpresa in tutti i cittadini.

La S alla ribalta

La ‘S’ di Salerno disegnata da Vignelli (montata inizialmente al contrario, per poi essere corretta ndr), dunque, caratterizzerà non solo la ruota panoramica di piazza della Concordia, ma, per il primo anno, anche l'albero. Quest'ultimo potrà essere "attraversato" dai visitatori e dovrebbe essere multicolor. Per osservare gli effetti luminosi ed esprimere un giudizio oggettivo sull'opera, ad ogni modo, non resta che attendere il 1° dicembre quando, alla presenza della madrina, la bella Cristiana Capotondi, del Governatore della Campania Vincenzo De Luca e del sindaco Vincenzo Napoli, il grande albero verrà illuminato tra la meraviglia di grandi e piccini.

Foto di Antonio Capuano e Guglielmo Gambardella

Gallery