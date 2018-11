Tutto pronto per l'inaugurazione in piazza Portanova, ma senza la Capotondi. Ultimato l'albero alla stazione

Sobrio e grazioso, l'albero di Natale montato presso la stazione di Salerno. Dopo il grande albero di piazza Portanova, dunque, è stato ultimato anche quello che accoglie i turisti che viaggiano in treno per raggiungere la città. Palline dorate e colore naturale: così si presenta l'albero che sta già attirando la curiosità di grandi e piccini.

L'appuntamento

Intanto, appuntamento fissato a sabato 1° dicembre con l'accesione del maxi albero di piazza Portanova, alle ore 17.30, alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca e del sindaco Vincenzo Napoli. L'attrice che secondo indiscrezioni avrebbe dovuto presiedere al taglio del nastro, Cristiana Capotondi, pare abbia dato forfait a causa di un equivoco sulla data fissata per l'inaugurazione dell'opera. Va precisato, ad ogni modo, che la sua presenza non era mai stata annunciata ufficialmente dall'ente. Come è noto, l'albero è stato oggetto di recenti modifiche (la S di Vignelli inizialmente collocata in cima, è stata sostituita con un classico puntale ndr): non resta che ammirarla non appena illuminata.