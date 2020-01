Alberto Angela fa tappa a Paestum: ecco le anticipazioni della puntata

Sabato 11 gennaio 2020 alle 21.20 su Raiuno va in onda la seconda puntata del programma condotto da Alberto Angela dal titolo Meraviglie - la penisola dei tesori. Quattro puntate che costituiscono un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori

Le anticipazioni

In apertura di puntata troveremo Alberto Angela in giro per Venezia. Poi, la seconda tappa, sarà – come annunciato nei giorni scorsi – a Paestum, un pezzo di Magna Grecia nel Mezzogiorno d’Italia, dove sembra che dei ed eroi mitici si aggirino ancora tra i grandi templi di Hera, di Atena, di Nettuno. “Nel bellissimo museo – comunicato dal programma Rai - potremo vedere fra l’altro la magnifica Tomba del tuffatore, una delle pitture più famose di tutta l’eredità greca. Paestum è luogo che da sempre incantato i viaggiatori del Grand Tour come Goethe, rievocato da Giorgio Marchesi. E continua ad affascinare anche oggi, come racconta Vinicio Capossela”. Infine ultimo giro a Firenze per scoprire le meraviglie che si nascondono a Palazzo Vecchio.