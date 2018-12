Natale e Capodanno, a Salerno: stop alla musica dal vivo e guai seri per chi somministra alcol ai minori

Niente musica dal vivo nel giorno delle vigilie di Natale e Capodanno, per contrastare le emissioni di decibel oltre i limiti. Il Comune di Salerno, infatti, ha disposto il divieto di effettuare musica dal vivo e con casse stereo nei locali del centro e della zona orientale in occasione dei festeggiamenti del pre-cenone di Natale e Capodanno.

I divieti e i rischi

Tuttavia, i divieti, potrebbero essere rivisti, in caso di un nuovo regolamento sulla musica. Circa il consumo di alcolici, come riporta Il Mattino, chi sarà trovato a vendere alcolici in bottiglie e bicchieri rischia una sanzione di 500 euro. Infine, i gestori che saranno beccati a somministrare alcolici a minori di 16 anni, rischiano l’arresto.