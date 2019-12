Droga e alcol: tre automobilisti denunciati dalla Polstrada nel weekend

La Polizia Stradale intensifica l’attività di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Salerno, di concerto con l’Ufficio Sanitario della Questura, hanno intensificato nello scorso fine settimana i controlli per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, con l’impiego di numerose pattuglie e l’utilizzo del camper della Polizia di Stato.

I controlli

La Polizia Stradale di Salerno e Angri, coordinata dal comandante della Sottosezione, insieme al medico della Polizia dell’Ufficio Sanitario della Questura di Salerno, ha controllato settanta veicoli, elevato numerose sanzioni amministrative e ritirato cinque carte. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati due automobilisti per guida in stato di alterazione e per uso di sostanze stupefacenti. Un terzo conducente, invece, è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, avendo superato di circa quattro volte il limite consentito. Scattato a carico dei conducenti anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria per i reati accertati durante i controlli.