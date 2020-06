Lotta agli alcolici fuori orario, allo spaccio e ai furti: il ringraziamento del sindaco alle forze dell'ordine

"Esprimo l'apprezzamento per l'importante attività di controllo del territorio dispiegata nelle ultime ore dalle Forze del Ordine per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Particolarmente importanti sono i controlli delle forze dell'Ordine che hanno permesso di sanzionare esercenti impegnati nella vendita di alcolici fuori orario e dalla modalità consentite. Sono stati inoltre assicurati alla giustizia tre delinquenti dediti alla coltivazione e spaccio di droga ed a furti negli appartamenti". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha espresso il suo ringraziamento per l'impegno profuso dalle forze dell'ordin. "Siamo grati alle forze dell'Ordine. In questi mesi di emergenza Coronavirus - conclude il sindaco Napoli - stanno dando un contributo fondamentale per garantire il controllo del territorio Svolgono le Forze dell'Ordine un'azione sinergica con Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile per scongiurare una recrudescenza della pandemia ed accompagnare in sicurezza la ripresa di tutte le attività economiche sociali, economiche, commerciali".