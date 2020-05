Stop all'alcol dalle 22? Sì, ma solo se da asporto: la precisazione

Alcol vietato fino alle 22? Sì, ma solo se non consumato al tavolo o al bancone dei locali. La precisazione è doverosa a fronte di molte informazioni errate che stanno circolando nelle ultime ore, come ci segnalano diversi gestori della movida cittadina. "L'alcol dopo le 22 è vietato solo se da asporto - ha ribadito, in particolare, Vincenzo Penna del Black Roses di via Vinciprova - Molti clienti, dopo aver appreso notizie non esatte dalla stampa, erano convinti di non poter più ordinare birre o altro dopo le 22, ma l'ordinanza limita il divieto all'asporto".

Non lascia adito a dubbi, intanto, il passaggio dell'ordinanza della Regione Campania a riguardo: