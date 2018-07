Cilento, il sito di Alicost “cancella” il servizio di collegamento da Sapri alle Eolie

L’Alicost avrebbe cancellato il servizio di collegamento da Sapri alle Eolie che sarebbe dovuto essere attivo dal 7 luglio. Si è diffusa la notizia di problemi di natura burocratica e tecnica, in particolare per l'assenza di un distributore di carburante presso il porto saprese. Ma il sindaco di Sapri Antonio Gentile, come riporta Infocilento, assicura che nonostante il disagio, l’importante collegamento turistico sarebbe comunque partito, seppur con qualche ritardo.

I dubbi

Tuttavia, sul sito dell’Alicost sono state cancellate le informazioni riferitite alle tratte di collegamento da Sapri alle Eolie. Il trasporto via mare dal Cilento alle isole di Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari era stato garantito da un accordo tra Trenitalia, Alicost e Regione Campania. Tra dubbi e incertezze, il Cilento attende precise comunicazioni che facciano luce sulla vicenda.