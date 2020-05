Pellezzano, la mamma di Alessandro Farina recupera le foto del figlio: "Grazie Michele"

Dal profondo del mio cuore, voglio nel mio piccolo pubblicamente renderti merito.

Lo ha scritto per Michele Laudati, Tiziana Morra di Pellezzano, la mamma del giovane Alessandro Farina, morto a 13 anni nel 2017, a causa del diabete giovanile Tipo 1. Un anno fa, il cellulare di Alessandro fu smarrito e con quel telefono, ogni foto ricordo del ragazzino volato in Cielo. "Quel giorno lanciai un appello sul web, affinché chiunque lo avesse trovato o fosse a conoscenza di informazioni utili, potesse palesarsi. - ricorda la mamma di Alessandro - In poche ore, si creó una vera e propria maratona di umanità, e dopo diversi giorni, il telefono fu ritrovato. Qui però, l’amara scoperta: la memoria era stata resettata. Tutti i ricordi di Ale, le foto, i messaggi, andati persi. Grazie a Don Luigi peró, ed alla tua umana curiosità, ti ho conosciuto, e dopo oltre un anno, con una semplice app sei riuscito a recuperare insperatamente le oltre mille foto sul cellulare, riportando alla luce una parte di Ale". La mamma di Alessandro, dunque, potrà recuperare le foto e i ricordi di suo figlio.

Il ringraziamento di Tiziana Morra per lo studio Laudati