Aliberti torna a casa dopo la grande paura: la solidarietà degli amici

Dopo la grande paura di ieri, quando ha provato a togliersi la vita in preda all’esasperazione, oggi Pasquale Aliberti è tornato a casa. L’ex sindaco di Scafati è stato monitorato tutta la notte dai medici dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore che questa mattina, anche su richiesta dei familiari, hanno dato il loro assenso alle dimissioni.

Il ritorno a casa

Ora si trova all’interno della sua abitazione di Nocera Superiore dov’è sottoposto all’obbligo di dimora per via del suo coinvolgimento nel processo Sarastra. E, proprio ieri mattina, al termine dell’udienza che ha visto andare in scena un duro scontro tra il suo avvocato difensore Silverio Sica e il pm della Procura di Salerno Vincenzo Montemurro, che l’ex primo cittadino ha annunciato, con un post su Facebook, la sua decisione di togliersi la vita ingerendo un grosso quantitativo di farmaci. A soccorrerlo sono stati i familiari. Immediato il trasporto al nosocomio nocerino dov’è stato prontamente curato. Ora Aliberti sta meglio circondato dall’affetto degli amici e dall’amore della sua famiglia. Numerosi i messaggi di vicinanza vengono pubblicati da conoscenti, elettori, politici (amici e avversari) sulla sua pagina Fb.