"Alice Mocci messa alla porta in un confronto sindacale": la solidarietà di Marino (Uila Uil)

Dalla Uila Uil di Salerno arriva piena solidarietà alla responsabile sindacale nazionale Uila Alice Mocci che segue il gruppo Newlat, per l'episodio avvenuto qualche settimana fa, durante le trattative con il gruppo dell’imprenditore salernitano Angelo Mastrolia.

La vicenda

A dare la solidarietà ad Alice Mocci è stato il segretario generale della Uila Uil Salerno Ciro Marino che ha spiegato: "Il 5 novembre scorso si sono riuniti, presso lo stabilimento Newlat Food di Reggio Emilia per l'informativa annuale e per aprire le trattative per la contrattazione del gruppo la dirigenza del gruppo Newlat, il coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, unitamente alle segreterie nazionali e territoriali. Il confronto non ha potuto avere luogo e si è interrotto nel corso di una riunione preliminare nella quale l'azienda ha anticipato alcune questioni tipiche di un tavolo di confronto . A fronte delle prime considerazioni espresse dalle organizzazioni sindacali, infatti, l'azienda ha unilateralmente e bruscamente interrotto il confronto, rigettando qualsiasi ulteriore contributo alla discussione. Inoltre - ha incalzato Marino - la collega Alice Mocci è stata messa alla porta per una domanda che, a nostro avviso resta legittima. Non è mai capitato nella mia storia sindacale che un imprenditore mettesse alla porta un ospite per di più una donna rappresentante dei lavoratori, lo trovo un atteggiamento che va al di là delle buone o cattive relazioni sindacali, ne faccio una questione anche di stile".

L'appello

Nonostante quanto successo, Marino chiede ai vertici Newlat, unitamente alle segreterie nazionali, di riportare comunque la serenità tra le parti nell'interesse superiore dei lavoratori. "A Salerno le relazioni sindacali, vedi quelle per la Centrale del Latte, si sono contraddistinte per equilibro e rispetto delle parti. Ecco perché quanto accaduto a Reggio Emilia ci dispiace maggiormente. Ricordiamo che siamo qui per difendere gli operai ed i loro diritti e magari capire quali sono i problemi da superare per migliorare, dove fosse necessario, la produttività aziendale. Non facciamo guerre a nessuno. Riteniamo, dunque, che l’atteggiamento dell'azienda metta a repentaglio le relazioni industriali faticosamente costruite negli anni. Auspichiamo un ritorno al passato, fatto di rispetto dei ruoli e corretti rapporti - ha concluso Marino - Ci auguriamo anche che la Newlat riconvochi il tavolo al fine di aprire le trattative per il rinnovo del contratto integrativo del gruppo naturalmente presso una sede istituzionale".