Carne congelata e formaggi scaduti in un furgone: denunciati due salernitani

Due uomini, originari della provincia di Salerno, sono stati denunciati per aver trasportato alimenti ammuffiti e scaduti.

I controlli

La polizia stradale di Lagonegro (Pz) ha fermato un mezzo di proprietà di un’azienda di trasporti salernitana, adibito al trasporto di prodotti alimentari, sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Il mezzo era dotato di una cella frigorifera ma non idoneo a trasportare prodotti che devono essere conservati ad una temperatura inferiore allo zero. Nel corso della perquisizione sono stati trovati, dietro alcune pedane di legno, 14 bancali di carne congelata (per un peso di oltre 10.000 kg), 22 confezioni di prodotti caseari scaduti e ricoperti di muffa (80 kg) e 21 confezioni (150 kg) di salumi sottovuoto scaduti. Il pessimo stato di conservazione dei prodotti alimentari e le precarie condizioni igieniche del veicolo, accertate anche dai tecnici dell’Asp di Cosenza, hanno portato inoltre al sequestro della merce e del veicolo.