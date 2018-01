"Alimentiamo la salute – Integrazione e sport", test gratuiti presso Sant’Anna Farmacie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prende il via il prossimo 16 gennaio Alimentiamo la salute – Integrazione e sport, la classica campagna di prevenzione sovrappeso ed obesità di Sant’Anna Farmacie. Come consuetudine, il nostro gruppo dedica i primi mesi dell’anno alla sensibilizzazione su una tematica di grande importanza per la salute di tutti. Per l’intera durata della campagna, presso le nostre farmacie saranno disponibili una serie di servizi volti a monitorare lo stato di salute di ognuno e favorire lo sviluppo di uno stile di vita più sano. È proprio per questo che, per il 2018, abbiamo deciso di affiancare al tema dell’obesità, l’importanza di praticare una regolare attività fisica. Come vedremo, svolgere un’attività motoria costante comporta benefici inestimabili per il nostro benessere fisico e mentale.



Ecco il programma settimanale dei servizi della campagna “Alimentiamo la salute – Sport e integrazione”

BELLIZZI

LUNEDÌ

Test di prevenzione Apoteca Natura

MARTEDÌ

Test della bioimpedenziometria con piano alimentare personalizzato

Test delle intolleranze alimentari

MERCOLEDÌ

Test della bioimpedenziometria con piano alimentare personalizzato

Test delle intolleranze alimentari

GIOVEDÌ

Check del capello

VENERDÌ

Esame della circolazione venosa



BARONISSI

LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ

Piano alimentare personalizzato

Test delle intolleranze alimentari

GIOVEDÌ – VENERDÌ

Check del capello