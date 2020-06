Allagamenti a Castel San Giorgio, la sindaca: "Qualcosa si muove"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Problema allagamenti a Castel San Giorgio, qualcosa si muove dopo l'impegno profuso dal sindaco Paola Lanzara. "A febbraio scorso abbiamo firmato il protocollo d'intesa con Gori e Consorzio di Bonifica per risolvere le problematiche relative agli allagamenti e ai tratti fognari", ha detto il sindaco. Ad oggi la Gori è già a lavoro in via Livatino, lungo il tratto di strada provinciale, per risolvere la questione allagamento. Nei prossimi mesi ci saranno altri interventi.

Con il Consorzio nei prossimi giorni vi sarà un incontro per recepire i progetti e pulizia riguardanti le fognature e i canali di Castel San Giorgio. Vogliamo che quest'estate sia all'insegna della prevenzione ma soprattutto del lavoro, per evitare che con l'autunno le prime piogge possano crearci problemi lungo il territorio comunale. Ringrazio sin da ora i vertici di Gori e Consorzio di Bonifica per la disponibilità offerta a risolvere i problemi della comunità che rappresento"