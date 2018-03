Strade degradate e allagamenti, Napoli: "Il Comune è in prima linea"

Strade degradate e allagamenti a Salerno. Questa mattina il sindaco Enzo Napoli si è recato prima nel Rione Zevi e poi nel quartiere Sant’Eustacchio per monitorare i lavori di manutenzione programmati dall’amministrazione comunale.

Il commento

A margine di una conferenza stampa al Comune, il primo cittadino ha fatto il punto della situazione con i giornalisti: “Stiamo procedendo con i lotti di manutenzione ed io presidio personalmente lo svolgimento dei lavori. L’altro giorno - ha spiegato - sono stato in via Quaranta dove si è aperta una voragine che sembrava piccola ma in realtà c’è stata un processo di sifonamento sottostante dovuto ad una perdita fognaria che, ad onta dell’immagine che poteva essere restituita dalle riprese, è seria. Noi, comunque, siamo intervenuti subito con l’escavatore per la rimessa in pristino”. E rispetto alle critiche che giungono dall’opposizione, Napoli ha replicato: “L’esercizio della polemica è democratico ma deve essere fondato. Da questo punto di vista, nonostante le difficoltà notevoli nelle quali ci troviamo, rispondiamo alle emergenze che puntualmente si verificano”.

Sollecitato dai cronisti sui danni provocati dalle mareggiate, in particolare al Solarium di Piazza della Concordia, il sindaco ha chiarito: “La fascia costiera va messa in sicurezza. Noi abbiamo, com’è noto, in corso un progetto di ripascimento degli arenili e di difesa del litorale con barriere soffolte. Sono cose che non si fanno con un battito d’ala di farfalla ma ci vogliono tempo e risorse. Io, comunque, mi recherò sul posto”.

Ha collaborato Pasquale Tallarino

