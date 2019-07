Scatta l'antifurto alle Poste di Mercatello: corrono gli agenti, ma è un falso allarme

Tensione a Mercatello, stasera: intorno alle 20, infatti, è scattato l’antifurto dell’Ufficio Postale di Via Fiume, destando allarme tra passanti e residenti.

I controlli

Sul posto, le forze dell'ordine che, come riporta Salernonotizie, hanno bloccato il transito veicolare per appurare cosa stesse accadendo. Tuttavia, non si è trattato di alcun tentativo di furto, ma solo di un falso allarme.