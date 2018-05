"Allarme bomba", evacuato il tribunale di Nocera Inferiore

Tensione, questa mattina, a Nocera Inferiore, dove le forze dell’ordine hanno fatto evacuare il tribunale per un sospetto allarme bomba. E così, nonostante la pioggia, magistrati, funzionari, avvocati e giornalisti sono stati condotti fuori dagli uffici giudiziari per motivi di sicurezza. Si tratta dell'ennesimo falso allarme. Le indagini, comunque, sono in corso.