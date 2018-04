Allarme bomba a Salerno: valigetta sospetta in via Allende

Paura, ieri pomeriggio, in via Salvatore Allende a Salerno, dove una pattuglia della polizia municipale ha notato una valigetta sospetta situata nei pressi della rotatoria situata di fronte ad un noto albergo cittadino.

Il caso

Subito è scattata la segnalazione alla Polizia. Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti gli artificieri che hanno verificato come, al suo interno, non vi fosse nulla. E, in poco tempo, la situazione è tornata alla normalità.