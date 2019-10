Invasione di cinghiali nel salernitano, Coldiretti: "Distruggono tutto, riaprite la caccia"

Allarme cinghiali nel salernitano: sono tra i 12mila a 15mila capi nella sola area Parco. "Devastano campi, muretti a secco, provocano incidenti. I cinghiali sono una vera e propria calamità del territorio Cilento,Vallo di Diano e Alburni", hanno osservato dalla Coldiretti.

L'appello

Di questa mattina, il consiglio monotematico dell'Ente Parco, per "chiedere lo stato di emergenza nazionale e sollecitare la deroga per l'apertura straordinaria della caccia in area Parco e nelle aree contigue così da consentire un riequilibrio del sistema", fanno sapere dalla Coldiretti.