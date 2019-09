Allarme cinghiali nel Vallo di Diano, ettari di mais in fumo: l'appello della Coldiretti

Allarme cinghiali nel Vallo di Diano: campi di mais quasi pronti alla trebbiatura devastati, con conseguenze disastrose per la mancata produzione e migliaia di euro in fumo. Il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano ha visitato gli allevatori colpiti dai cinghiali a Buonabitacolo, Padula, Sala Consilina e Sanza.

“Ormai rappresentano una calamità gli ultimi episodi li registriamo nell’azienda Palmieri a Buonabitacolo, in un’azienda di Sala Consilina dove sono stati devastati 20 ettari, in alcuni campi di mais a Padula e Caggiano.

Non c’è più tempo da perdere: servono misure straordinarie e la revisione del piano di abbattimenti per ridurre in maniera drastica il numero di cinghiali sul territorio. Chiederemo al Prefetto la convocazione di un tavolo di emergenza tra tutti gli enti coinvolti. A rischio è non solo il reddito delle imprese ma l’economia agricola di interi territori”.