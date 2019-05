Montecorice, nuovo avvistamento di cinghiali: spunta anche un video

Allarme cinghiali in Cilento. A Montecorice, nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, c'è stato un nuovo avvistamento, immortalato in un video, a Casa del Conte, frazione del Comune, dal giornalista Antonio Vuolo. Un esemplare si aggirava tra le abitazioni, a ridosso della SS267, per poi fuggire nelle campagne circostanti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Come è noto, la presenza dei cinghiali genera tensione tra i residenti delle "zone visitate", in quanto considerata pericolosa per l'incolumità di automobilisti e pedoni. Il video, intanto, è diventato virale.

Allegati