Allarme sicurezza a Baronissi, il sindaco incontra il Comandante dei Carabinieri

Allarme sicurezza a Baronissi, dopo l'ultimo colpo di ieri al bancomat. Così, venerdì, il sindaco Gianfranco Valiante incontrerà il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino, Alessandro Cisternino. L'obiettivo, è quello di puntare i riflettori sulla sicurezza, chiedendo ad ogni livello il raddoppio del contingente dei Carabinieri di Baronissi, composto al momento da sei uomini.

L'appello

“Un numero irrilevante per una città in forte espansione come Baronissi – ha osservato il sindaco– chiederemo ai livelli istituzionali e politici almeno il raddoppio del contingente e la necessaria presenza di divise in strada nelle ore notturne. La città non può essere in balia di malviventi e di bulli che girano indisturbati. Le forze dell’ordine devono far sentire la propria presenza che, mi dispiace, non si avverte. Il Comune sta facendo la sua parte, investendo risorse per la videosorveglianza che da sola, però, non basta. Sono già operative 30 nuove telecamere e le altre 27 sono in via di installazione. Ma lo Stato deve fare di più e non può lasciare non presidiato il territorio in balia di criminali. I cittadini chiedono sicurezza e ci facciamo portavoce del loro disagio”.

I vigili

Il Comune di Baronissi chiederà anche una deroga per l’assunzione di nuovi vigili urbani: “Dodici uomini sono pochissimi per una città come la nostra, sede tra l’altro di Università – conclude Valiante – lo Stato deve metterci in condizione di lavorare. È impossibile garantire un monitoraggio capillare della città a fronte delle ristrette forze con le quali operano i vigili urbani sul territorio. Vogliamo risposte concrete”.