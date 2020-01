Furti nelle case a Capaccio: denunciati due ladri e due ricettatori stranieri

Due giovani di 20 e 26 anni, A.S e A.C le loro iniziali, residenti a Capaccio Paestum, sono stati identificati e denunciati con l’accusa di furto.

I controlli

Contemporaneamente, sono stati identificati anche due ricettatori algerini di 50 e 52 anni, che al termine della perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri, sono stati trovati in possesso della refurtiva (caldaie a gas, varie attrezzature da lavoro, strumenti musicali, rubinetteria, scatole di indumenti), in procinti di partire per il loro Paese d’origine. Tutta la merce è stata posta sotto sequestro. Anche loro sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.