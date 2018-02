Allarme furti, ladri a Pellezzano: la testimonianza di Franco Tavella

Non si attenua l'ondata di furti. Dopo le denunce dei cittadini delle frazioni collinari e gli incontri del vice sindaco e del sindaco di Salerno con Prefetto e Questore, l'allarme arriva adesso da Pellezzano. Lo ha denunciato Franco Tavella, segretario Cgil, in una intervista rilasciata a Telecolore.

La testimonianza

"Una mia vicina di casa ha scoperto che c'erano ladri. I malviventi hanno fatto altrettanto: gridavano anche loro per intimorire la signora - ha detto Tavella - E' accaduto alle ore 18. I ladri erano anche sul balcone di casa mia e poi hanno scelto probabilmente un altro appartamento. C'erano bambini in casa e la signora era sola. I banditi agiscono per squadre. La tensione è molto alta".