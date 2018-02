Allarme furti: presto la videosorveglianza, l'invito del consigliere Natella per le ronde

Nonostante l'incremento dei controlli e le ronde organizzate dai residenti del quartiere, non si placa l'ondata di furti che sta mettendo in ginocchio i rioni collinari di Salerno, in particolare Giovi, dove sono stati avvelenati anche due cani da guardia. Confermata, intanto, l'intenzione di installare telecamere per la videosorveglianza, anche agli incroci: "Linstallazione ci sarà - assicura il consigliere comunale Massimiliano Natella - Credo i furti abbiano dato una accelerata all'iniziativa, ma il progetto non verrà pubblicizzato per non svelare i luoghi strategici in cui verranno installate le telecamere".

L'invito del consigliere Natella