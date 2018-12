Allarme furti a Salerno, il sindaco incontra il Questore: più controlli contro i ladri

Non è rimasto inascoltato, l'appello di numerosi salernitani, veicolato anche attraverso la nostra testata giornalistica, negli ultimi giorni, in merito al necessario aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, per scongiurare i furti in città.

L'incontro

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, questa mattina, ha incontrato, infatti, il Questore Maurizio Ficarra, per discutere dei recenti colpi messi a segno dai ladri nelle abitazioni del centro storico e in altri quartieri della città. Sollecitato dal sindaco, il Questore ha garantito, sin nell'immediato, un potenziamento delle pattuglie delle forze dell'ordine nelle zone interessate da tale fenomeno, al fine di arginare tali episodi che si sono andati intensificando in questo periodo. Il Comune di Salerno si impegna, quindi, con azioni mirate e concrete, a garantire la Sicurezza sul territorio cittadino.