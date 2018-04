Allarme furti a Salerno: i ladri prendono di mira un intero condominio

E' emergenza furti a Salerno, emergenza costante. I malviventi hanno provato ad intrufolarsi in alcune abitazioni di via Liberti, nel quartiere Europa. I residenti sono preoccupati e chiedono alle forze dell'ordine di intensificare i controlli. In particolare i ladri hanno preso di mira una famiglia al terzo piano del fabbricato al civico 1. Prosegue nel frattempo il lavoro congiunto Questura-Comune per garantire vigilanza in città attraverso telecamere anche nel centro storico e nei rioni collinari. I cittadini sono esasperati e la Cisl nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme: "Molti vogliono il porto d'armi".