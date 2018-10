Allarme vermi alla scuola "Landolfi", il Comune di Agropoli: "Locali salubri"

In queste ore sui social stanno circolano notizie in merito a dati di positività agli ossiuri (vermi) che sarebbero stati riscontrati su un certo numero di bambini, che costituirebbero un campione e che frequentano la scuola elementare “Gino Ladinolfi” di Agropoli.

La precisazione

Dal Comune, però, precisano che “tale campione (il cui modo di selezione non è chiaro) non è assolutamente rappresentativo di alcunché”. Il sindaco Adamo Coppola, per sincerarsi dello status quo, si è confrontato con la locale Asl che ritiene la situazione sotto controllo. E così proprio il Comune ha fatto compiere, lo scorso sabato 27 ottobre, presso il plesso scolastico di piazza della Repubblica, una operazione di sanificazione dei servizi igienici e nei giorni di chiusura dell’Istituto scolastico, in concomitanza delle festività dei santi e della commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre), verranno operati ulteriori interventi di pulizia. In ogni caso, dai sopralluoghi effettuati, i locali della scuola risultano essere puliti e salubri.