"Aiuto, c'è una bomba in via Diaz", ma il pacco conteneva illuminazioni di Natale

Pacco sospetto in una cassetta di deposito stradale, questa mattina in via Diaz. Una chiamata al numero di emergenza ha subito fatto giungere i Carabinieri di Salerno: transennata l’area circostante, gli artificieri hanno iniziato gli accertamenti sul contenuto del pacco.

Gli accertamenti

Il pacco, come appurato, conteneva in realtà lampadine per presepi: è stato poi consegnato al proprietario, come riporta TvOggi. Falso allarme.