Scatta l'allarme alle Poste di Nocera: tensione per la presunta rapina

Tensione, ieri sera, a Nocera Inferiore: come riporta RTA, le sirene d’allarme dell’Ufficio di posta centrale, sono andate in tilt. Tutti pensavano ad una rapina, ma in realtà si trattava solo di un malfunzionamento dovuto ad un blackout elettrico.

L'intervento

Sul posto sono accorse subito alcune pattuglie dei carabinieri: solo in un secondo momento, è stato accertato che le sirene suonavano senza sosta a causa di un blackout. Allarme rientrato.