Allarme topi, chiusa la scuola elementare di Ogliara: gli alunni restano a casa

Resterà chiuso per due giorni (oggi e domani, ndr) il plesso elementare di Ogliara appartenente all’istituto comprensivo Giovi-Ogliara.

Il caso

Il sindaco Vincenzo Napoli, su sollecitazione della preside, ha disposto, con un’ordinanza, la momentanea chiusura dell’edificio scolastico per consentire un intervento di derattizzazione a causa della presenza di topi. Gli alunni, comunque, già da mercoledì scorso non sono entrati in classe.