Allarme truffe ad Agropoli, è caccia al presunto venditore di vestiti

E’ caccia al truffatore seriale di Agropoli che, da un po’ di tempo, sta cercando di far cadere nei suoi tranelli i residenti. Questa mattina – riporta Infocilento – l’uomo, vestito in modo elegante (giacca e cravatta) e con la barba brizzolata, ha fermato alcune persone nel parcheggio di un supermercato situato in zona Mattine.

La dinamica

Prima ha chiesto cose generiche sul loro lavoro e sulle famiglie. Poi, ad un passante, ha riferito che lavorava nell’ufficio dove di solito quest’ultimo acquistava materiale per la sua professione. Infine ha raccontato la sua storia: “Mi sono trasferito in Svizzera e mi sono sposato con una stilista di lì e ho aperto un’azienda di moda”. E così, improvvisamente, ha tirato fuori dalla sua auto (Fiat Panda di colore nero) delle giacche e dei giubbini sostenendo di volerli regalare in cambio dei soldi per un pieno di benzina. La sua presenza è stata segnalata alle forze dell'ordine che, ora, sono sulle sue tracce.