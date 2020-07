Allarme truffe a Baronissi, il Comune: "Non è in corso campagna telefonica per i tamponi"

Falsi operatori sanitari stanno telefonando in queste ore a casa di famiglie e anziani fingendosi collaboratori dei medici di base di Baronissi, incaricati di effettuare visite di controllo a domicilio.

L'avviso

Dal Comune "non è in corso alcuna campagna telefonica per effettuare tamponi o visite domiciliari. Si invita la cittadinanza a porre molta attenzione e a denunciare immediatamente l’accaduto a Carabinieri o Polizia Municipale. Raccomanda tutti di informare soprattutto la popolazione anziana per metterli in guardia dalla truffa".