Allarme tubercolosi in un istituto di Pagani: ragazzina ricoverata al Cotugno

Tensione a Pagani: è allarme tubercolosi al liceo scientifico “Bartolomeo Mangino”. Pare che ad esserne stata colpita sia una ragazzina che frequenta l’istituto superiore di via Guido Tramontano e che già due anni fa era stata interessata dalla stessa patologia, come riporta Il Mattino.

Il ricovero

Ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli, la malcapitata ad ogni modo è in buone condizioni. Dagli esami che sta effettuando si sta cercando di capire il ceppo di provenienza del batterio, che potrebbe essere non infettivo. Mercoledì scorso l’Asl ha segnalato il caso alla dirigente scolastica, richiedendo l’elenco degli alunni e dei docenti interessati al protocollo dettato dal Ministero della Sanità da seguire in questi casi. Lo screening dei compagni di classe della giovane proseguirà fino a domani.