Allarme zanzara tigre in Campania: Salerno tra le province con l'indice di infestazione più alto

Allarme zanzara tigre in Campania e, in particolare, a Salerno che ha l’indice potenziale di infestazione più alto, in una scala di intensità da 0 a 4, insieme a Napoli, Caserta e Benevento. I dati provengono dall’elaborazione di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, su base dati Vape, e sono validi nella settimana dal 25 al 31 luglio. In tutte le province campane, la tendenza futura è in crescita, con un indice di calore in prevalenza compreso tra i 32 e i 40 gradi.

Valeria Paradiso, Responsabile Tecnico di Anticimex Italia: