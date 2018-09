Come rassicuranti fantasmi di un passato mai così contemporaneo, i luoghi delle fotografie della bella mostra “Alleate presenze” alla Galleria Art.Tre di Enzo Rosco avvolgono il visitatore in carezze remote.

Gli autori, Corradino Pellecchia, Francesco e Luigi Siano riescono a togliere crudeltà alla violenza della loro guerra d’ombre in un gioco temporale fra i giorni del settembre del ’43 e oggi, inserendo nell’appagante e sereno stato dei luoghi, i soldati, le armi cruente e i mezzi blindati che invasero le strade di Salerno nelle ore successive allo Sbarco alleato che decise le sorti del conflitto mondiale in Europa.

E’ quasi un velo a coprire ciò che fu teatro della devastazione nella violenza delle esplosioni. Eppure sono gli stessi luoghi dei transiti che percorriamo oggi trascurandone la storia nobile e dolente di combattimenti e vittime che furono.

Immagini pacate e familiari della cronaca di 75 anni fa che il gioco abile e suggestivo della sovrapposizione di scatti fotografici rende amabile, cauto, rispettoso del dolore di quelle stagioni.

Una dopo l’altra le opere recuperano la memoria perduta dei luoghi restituendo a mura, piazze e strade la dignità dolce, tenera, di un passato importante e con forte valore di evento.

Una interessante operazione a cui Pellecchia e i due Siano, con le loro fotografie, riescono a garantire una preziosa qualità artistica e storica.



Edoardo Scotti