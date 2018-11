Maltempo e raffiche di vento: prorogata l'allerta meteo, le previsioni

Il maltempo non intende abbandonare il nostro territorio. La Protezione civile della Regione Campania ha, infatti, prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore fino alle 8 di venerdì mattina, spostandone il termine alle ore 18. Ad essere interessate per più tempo da piogge e temporali, le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele). Il codice colore dell’allerta è Giallo.

I rischi

Possibili, dunque, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, nonchè innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe e fenomeni franosi superficiali. Non mancheranno raffiche di vento nei temporali nelle stesse aree in cui è stata prorogata l’allerta. Si raccomanda prudenza.

Foto di Guglielmo Gambardella

