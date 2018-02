Nuova allerta meteo in Campania, in arrivo il freddo siberiano

Ancora avverse condizioni meteo in Campania: la Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di colore Giallo, valido a partire dalle 16 di oggi e per le successive 24 ore, sull’intero territorio.

Le previsioni

In particolare, il previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche porterà sulla Campania piogge e temporali che potranno assumere anche forte intensità. Dalla prossima settimana, inoltre, le correnti Siberiane in arrivo dal Nord est che interesseranno in maniera predominante il centro-nord, giungeranno anche in Campania determinando un sensibile abbassamento delle temperature. Sì raccomanda prudenza.