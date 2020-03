Nuova allerta meteo di colore Giallo: le previsioni in Campania

Nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo, in Campania, ad esclusione delle zone 1 e 2 (Piana Campana, Napoli, Isole , Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese). La Protezione Civile, infatti, fa sapere che si prevedono, a partire dalle 14 di oggi e fino alle 12 di domani "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi".

Tra i principali scenari di impatto al suolo connessi al rischio idrogeologico localizzato si segnalano: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe; Possibili cadute massi in più punti del territorio; Fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate". Fino alle 14 di oggi permane in vigore l'avviso di avverse condizioni #meteo per vento forte, nevicate e gelate. In risalita, dal pomeriggio, le temperature e la quota neve.