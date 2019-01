Neve a Salerno: in serata i fiocchi tanto attesi, selfie e foto

Questa mattina qualche fiocco erano caduto nella Valle dell'Irno e nelle zone interne del Cilento e della Costiera. E, come da previsioni, con l'ulteriore abbassamento della temperatura, la neve giovedì sera ha fatto capolino anche a Salerno città.

Nonostante non si stia posando, numerosi i salernitani che, armati di cellulari, stanno scattando foto e selfie per catturare i primi fiocchi. Non è escluso che venerdì mattina i cittadini si sveglino con un manto bianco steso su strade ed auto. L'allerta meteo, infatti, è stata prorogata e si prospetta una notte decisamente gelida. Curiosità e brividi.

La prevenzione

In merito a possibili gelate che potrebbero verificarsi in nottata, il territorio verrà monitorato dai volontari della protezione civile comunale che pattuglieranno sopratutto le aree più critiche (e quindi le frazioni alte). Lo spargisale sarà attivato immediatamente qualora vi si presenti la necessità. Sono a disposizione tre bancali di sale, sufficienti per fronteggiare una eventuale emergenza. Anche una pattuglia della Polizia Municipale di Salerno è stata arrivata e monitorerà la situazione perlustrando la città.