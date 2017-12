Torna il maltempo con pioggia e vento: ecco le previsioni

Torna il maltempo anche in provincia di Salerno. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani.

Le previsioni

Su buona parte del territorio si registrerà una perturbazione che comporterà rovesci o temporali di moderata intensità. Non mancheranno venti forti, con raffiche nei temporali e a mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il rischio idrogeologico, invece, riguarda ruscellamenti superficiali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con inondazione delle zone circostanti; occasionali fenomeni franosi.

L'allerta per criticità idrogeologiche dovute alle precipitazioni riguarda, in particolare, le seguenti zone: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele. Sul resto della Campania vige comunque l'allerta per veno forte con raffiche nei temporali e mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate.