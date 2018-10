Maltempo a Salerno e provincia: nuova allerta della Protezione Civile

Nuovo avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali: la Protezione Civile della Campania fa sapere che, a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore, torna il maltempo nel territorio, tranne in Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che potranno essere intensi con la presenza di raffiche di vento.

I rischi

Prevedibili, dunque, fenomeni di dissesto idrogeologico con possibili fenomeni franosi anche rapidi, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Si raccomanda prudenza.