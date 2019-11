Scuole, parchi e cimiteri chiusi: allagate Salerno e provincia

Salerno e provincia allagate: l'allerta meteo non cessa e decine di telefonate sono arrivate ai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in particolare nell'Agro e a Cava de' Tirreni. Molti sindaci, tra i quali il primo cittadino di Salerno, hanno firmato ordinanze di chiusure di istituti scolastici e asili nido. Ci sono state anche polemiche e riflessioni sulla prevenzione contro il dissesto idrogeologico. Difficoltà anche nei sottopassi a Salerno, in particolare quello di via San Leonardo. Allagamenti segnalati da automobilisti anche in via Ligea. Cadono massi a Positano: chiusa la Strada Statale 163 Amalfitana.

In mare

Problemi anche in mare: in Costiera Amalfitana, ieri notte, con onde alte quattro metri, la Guardia Costiera di Salerno ha dovuto chiedere aiuto ai colleghi di Capri ed utilizzare un rimorchiatore per portare in salvo due persone a bordo di una barca a vela.

In provincia

A Sarno trecento persone sono state evacuate e una donna in preda alle doglie, una 28enne, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove ha poi partorito.

Gallery