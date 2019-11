Nuova allerta meteo, chiudono le scuole nel Salernitano: ecco i comuni

Per via della nuova allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, alcuni comuni stanno valutando, in queste ore, la possibile chiusura delle scuole per la giornata di domani (martedì 5 novembre 2019).

I comuni

Il primo ad emettere un’ordinanza ad horas è il sindaco facente funzioni Annarosa Sessa che dispone la chiusura di “tutti i plessi sedi dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Centri di Formazione Professionale e di tutte le attività didattiche, pubblici e privati”. Scuole chiuse domani, ma anche dopodomani (mercoledì 6 novembre).

In aggiornamento