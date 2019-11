Allerta meteo, il sindaco di Salerno chiarisce: "Scuole chiuse per precauzione"

Dopo l'avviso di allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile della Regione Campania, tanti sindaci hanno firmato le ordinanze di chiusure delle scuole, dei parchi cittadini, del cimitero e degli asili nido. Il capoluogo non ha fatto eccezione.

Salerno

Il primo cittadino Enzo Napoli stamattina ha spiegato: "Emetto un'ordinanza di chiusura delle scuole sempre con grande riluttanza perché ci sono problemi per le famiglie e i ragazzi perdono giorni di scuola. In costanza però di una allerta meteo arancione da parte della Protezione Civile replicata e confermata, ho avuto qualche preoccupazione. L'ho emessa dunque a scopo precauzionale. I sindaci Anci faranno anche un'iniziativa, affinché vengano chiarite anche le modalità di emissione dei bolelttini. Le Regioni hanno anche sale operative e le zone vanno circostanziate: non si può dire... allerta arancione, sindaco veditela tu. Non ho gli strumenti per poter procedere in maniera autonoma, pur avendo ovviamente una squadra di tecnici e di geologi. Emessa l'ordinanza ci possono essere polemiche e riflessioni: non chiudere poteva significare rischiare e la chiusura può essere interpretata come eccesso di zelo. Qui non si tratta di interpretare ma di prendere precauzioni".