Alta Velocità, Cascone rassicura: "Al lavoro per fermate a Battipaglia e Camerota"

Dopo la polemica scoppiata per l’assenza della fermata di Battipaglia sull’Altà Velocità, denunciata più volte (e anche questa mattina) dal politico battipagliese Vincenzo Inverso, si apre uno spiraglio.A comunicarlo è il presidente della commissione mobilità della Regione Campania Luca Cascone: “Anche stamane, come diverse volte questa settimana, ho sentito l’amministratore delegato di Trenitalia per confrontarmi ed assicurarmi che subito dopo questo weekend di lavoro intenso dedicato al cambio orario potremo concretizzare il vasto programma logistico e turistico che la Regione ha messo in campo in questi anni” .

L’annuncio

Il consigliere regionale conferma: “Mi è stato assicurato che avremo due treni che sostano a Battipaglia - che aspetta da anni - ed il ripristino della fermata di Centola-Camerota così come programmato. L’attenzione per le richieste del Comune della Piana del Sele da parte del Presidente De Luca è datata mesi fa e documentata da diverse lettere inviate, come ho detto al sindaco Francese. Stiamo cercando di superare i problemi tecnici che ci evidenziano da Trenitalia, riusciremo nel primo obiettivo che ci siamo prefissati in pochi giorni”.