Alta Velocità nel Cilento, ecco gli orari del Frecciabianca

L’Alta Velocità nel Cilento sarà attiva tutto l’anno. Un treno Frecciabianca sulla tratta Roma – Reggio Calabria farà quattro fermate al giorno (due all’andata e due al ritorno) alla stazione di Vallo della Lucania Castelnuovo Cilento.

Attualmente era prevista solo una fermata a Sapri. E, invece, da giugno fermerà anche a Vallo alle ore 13.10 e 16.57 in direzione sud; mentre alle 12 e alle 16.10 in direzione sud.

Con nota ufficiale dello scorso 11 marzo a me personalmente diretta, le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che, in accoglimento di una mia espressa ed insistita richiesta avanzata sin dalla data del mio insediamento in Senato (24 marzo 2018) è stata deliberata la fermata a Vallo della Lucania - Castelnuovo del Frecciabianca Reggio Calabria - Roma e reciprocamente Roma - Reggio Calabria per ben 4 corse al giorno complessivamente. Si tratta di una vittoria storica! Per tal modo l'inclusione nel circuito dell'alta velocità non è limitato ai soli fine settimana e ad alcuni mesi dell'anno, ma copre l'intero arco dell'anno, per 365 giorni.Un tassello importante che va a contrastare il temibile fenomeno dello spopolamento delle nostre aree interne, dal momento che intorno alla stazione di Vallo della Lucania- Castelnuovo orbitano ben 34 comuni. Il prossimo passo è quello di collegare in maniera capillare ed efficace i comuni con lo scalo ferroviario, in modo da garantire la continuità del trasporto pubblico locale e favorire, così, l’inclusione del nostro territorio all’interno di circuiti turistici ben più ampi.