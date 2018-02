Smaltimento illecito di rifiuti pericolosi: denunciata imprenditrice

La Sezione Provinciale di Salerno dell’Associazione "Accademia Kronos" - Associazione di Protezione Ambientale nell’ambito di una mirata attività finalizzata alla tutela dell’ambiente ed al contrasto del traffico e dell’illecito smaltimento di rifiuti, svolta da personale del Comando Stazione Carabinieri di Borgo Carillia e personale specializzato del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali A.K. ha individuato un’area in cui erano state illecitamente smaltiti ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. In particolare, taniche contenenti sostanze chimiche corrosive, solventi, parti di carrozzeria, pneumatici esausti, fusti metallici, sedili di autovetture filtri e barattoli di olio per motore.

Rifiuti smaltiti illegalmente

Immediatamente veniva attivata un più accurato controllo ispettivo dell’area che consentiva di accertare che i rifiuti provenivano da un impianto di autolavaggio. Il successivo controllo consentiva di identificare la titolare dell’attività ma anche di accertare che all’interno di un più ampio piazzale erano stati depositati e smaltiti in modo incontrollato ulteriori rifiuti provenienti dalla medesima attività, stimati complessivamente in circa un paio di tonnellate. Dopo i controlli di rito, avendo riscontrato l’assenza di qualsiasi tipologia di autorizzazione i militari coordinati dal Comandante Maresciallo Capo Lorito Vittorio unitamente al personale tecnico delle Guardie Giurate AK hanno proceduto ad un accurato inventario e classificazione dei rifiuti, accertando anche la presenza di inerti di origine edilizia a cui faceva poi seguito il sequestro dell’intera area e di un attiguo fondo agricolo per una superficie complessiva di circa 2000 metri quadri ed alla denuncia a piede libero dell’imprenditrice per le numerose violazioni ambientali accertate.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare Associazione Accademia Kronos alla mail aksalerno@libero.it

