Cade da un albero mentre taglia i rami: grave 41enne di Altavilla Silentina

Dramma, nella giornata di ieri, ad Altavilla Silentina, dove un 41enne del posto è precipitato al suolo mentre stava potando alcuni alberi in un terreno in via Tempa di Pilano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava tagliando dei rami quando, improvvisamente, uno di questi è caduto su un cavo della pubblica illuminazione che si è spezzato ed ha colpito violentemente il malcapito.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale di Eboli, dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate. Ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.