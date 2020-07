Allarme spopolamento, case in vendita a 1 euro ad Altavilla Silentina

Case a 1 euro per contrastare lo spopolamento del centro storico. ll consiglio comunale di Altavilla Silentina, all'unanimità, ha approvato, infatti, le “linee guida per la regolamentazione dell'iniziativa progettuale di recupero e valorizzazione del centro storico”. L’obiettivo è quello di ripopolare il paese, abbellirlo e recuperare immobili della zona antica.

I dettagli

Si punta, dunque, al recupero e riqualificazione urbanistico-edilizia del centro storico, patrimonio di notevole interesse pubblico e di bellezza architettonica unica; razionalizzazione e velocizzazione delle procedure di recupero, consolidamento e risanamento, anche complementari interventi pubblici di riqualificazione urbana su strutture, strade ed aree del centro storico; eliminazione dei possibili rischi per la pubblica incolumità derivanti dal pericolo di crollo di alcune abitazioni fatiscenti, anche mediante demolizione parziale, concordata con gli organismi di tutela, di quegli immobili non venduti o di scarso interesse, che si dimostrino utili al recupero di spazi da destinare a verde pubblico attrezzato; alla rivitalizzazione della parte storica del paese, restituendola alla sua funzione storica di centro propulsivo di vita, di cultura ed attività, favorendo l'insediamento abitativo di famiglie (in primis giovani coppie o famiglie disagiate), di attività turistico-ricettive e di negozi o botteghe artigianali, economizzando, attraverso il coinvolgimento dei privati, i costi di recupero, di risanamento, restauro, riqualificazione urbana e messa in sicurezza degli immobili interessati e riducendo nel contempo la cementificazione del territorio; concorrere alla crescita socio-economica del paese, attraverso il recupero di un tessuto storico, architettonico e urbanistico di vitale importanza e consentire, successivamente, all'erario Statale, Regionale e Comunale di conseguire apprezzabili entrate, di rispettiva spettanza, provenienti dal recupero abitativo e dall'ampliamento della base impositiva; concorrere all'attuazione dell'integrazione socio-culturale, da conseguire attraverso l'estensione dell'offerta abitativa e turistico-ricettiva, anche a soggetti non residenti;

Le informazioni

Sul sito del Comune è stata creata un'apposita sezione le richieste di adesione al progetto con le relative foto degli immobili verranno pubblicate sul sito e anche sui canali social del Comune stesso.